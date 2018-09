Un'agenzia catanese dietro i video da milioni di clic dei Ferragnez

CATANIA - C'è un'agenzia fotografica catanese dietro ai video da milioni di clic che Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato su Instagram nella tre-giorni del matrimonio dei Ferragnez a Noto. Si tratta della Enkant Imagery, un gruppo di giovani fotografi e videomaker, con sede a Sant'Agata li Battiati, alle porte di Catania, ma pronti a spostarsi dove il lavoro lo richiede. L'ultimo weekend lo hanno trascorso a Noto, alle costole della fashion influencer più famosa del mondo e del rapper Fedez, che in Sicilia hanno coronato il loro sogno d'amore. Gli Enkanters producono video e foto per qualsiasi evento, ma sono specializzati nei matrimoni in cui cercano di cogliere soprattutto la spontaneità e la verità dei protagonisti. A girare e montare gran parte dei video è stato Daniele Di Mauro, che gestisce l'agenzia con altri colleghi. Anche loro hanno dovuto firmare -come molti altri coinvolti nell'evento - una clausola di riservatezza e quindi non possono raccontare particolari delle nozze da favola.

Ma a giudicare dai numeri, pare abbiano fatto davvero un buon lavoro. Milioni di utenti infatti hanno curiosato tra le storie di Chiara Ferragni e Fedez, nel giorno del loro matrimonio. Ben 3,2 milioni di persone hanno visualizzato le storie del sabato sera. Il cantante ha postato lo screenshot degli insight e ha scritto: "3 milioni di persone, praticamente uno share televisivo incredibile! Grazie per essere stati con noi!".

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Set 3, 2018 at 6:24 PDT

C'è da dire che la coppia da 20 milioni di followers ha reso partecipi gli utenti ad ogni momento: dagli istanti prima del sì a quelli immediatamente successivi, dalla cena ai fuochi d'artificio, fino al divertimento scatenato al luna park allestito per l'occasione. Un diario fedelissimo studiato in ogni dettaglio e che ha raccolto come sempre una pioggia di commenti e molte critiche ma che è riuscito nell'intento. Basti pensare che dal primo settembre, giorno del fatidico sì, al 3 settembre, sul profilo Instagram della blogger i due video dell'evento hanno avuto un vero boom, superando in un caso i 5 milioni e mezzo di visualizzazioni, nell'altro, in quello dei preparativi, fin dalla partenza con il volo Alitalia brandizzato The Ferragnez, i 6,6 milioni. Tra sponsor, abiti firmati, foto del figlio Leone e momenti goliardici anche il giuramento dell'amore eterno è stato un business. Chiacchierati, criticati, amati o odiati. Fatto sta che il rapper e l'influencer, insieme, hanno capito come capitalizzare clic, like, e cuoricini vari.

In generale infatti c'è stato un vero e proprio record di contatti su internet per il matrimonio dell’anno dei Ferragnez: sono 34 milioni le interazioni totali registrate nel periodo di riferimento: il 96%, pari a oltre 32 milioni di interazioni, proveniente da Instagram. Ma la maggior parte dei contenuti con l’hashtag #TheFerragnez sono stati pubblicati su Twitter, che ha sfornato oltre 94 mila post, più dell’80% dei contenuti totali.

La foto di Chiara Ferragni per i festeggiamenti serali su Instagram ha raccolto oltre 2 milioni di like. Ma il post che ha ottenuto più apprezzamenti social è stato quello del romantico bacio, al momento dell’esplosione dei fuochi d’artificio: ben 2,8 milioni di like e oltre 44 mila commenti.

Ma di quanto sono cresciuti i rispettivi «tesoretti social» nel weekend del matrimonio? In base ad un’analisi effettuata con il tool Blogmeter Social Influencer, nel periodo dal 31 agosto al 2 settembre, Ferragni ha guadagnato quasi 440 mila follower, mentre Fedez quasi 225 mila.