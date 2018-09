Europarlamento, Miccichè «incompatibile» deve farsi più in là: niente insediamento...

CATANIA - La cohabitation di Gianfranco Miccichè su due poltrone - sia all’Ars, sia al Parlamento europeo - è finita ieri. E non per scelta del diretto interessato che, subentrato a Salvo Pogliese (dimessosi dopo l’elezione a sindaco di Catania) come primo dei non eletti di Forza Italia alle Europee 2014, aveva annunciato l’intenzione di restare a Palermo, ma lasciando l’altro scranno solo in occasione della prima seduta plenaria utile, in programma a Strasburgo il 10 settembre. Non ci sarà più bisogno di questo rito, così come dovrà essere annullato - per cause di forza maggiore - il «viaggio per premiare i collaboratori del mio staff, portandoli tutti con me all'insediamento» annunciato dal presidente dell’Ars.

Semplicemente: non ci sarà alcun insediamento. Perché proprio ieri l’Europarlamento ha ricevuto una comunicazione dall'Ufficio centrale della Cassazione, che (sempre ieri, in mattinata) ha dichiarato decaduto «per incompatibilità» il subentrante Miccichè.

