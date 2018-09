Catania, cimitero "incubo" per i vivi: tombe, lapidi e muri laterali cadenti

CATANIA - Un cimitero senza pace, almeno per i vivi, dove non è facile ricordare, andare indietro nel tempo, pregare, perché il presente riesce a essere insopportabile, anzi spesso un incubo, fra quei vialetti, quelle tombe e quelle cappelle.

Un’immensa area di per sé fragile dal punto di vista idrogeologico, quella di via Acquicella, dunque con frequenti smottamenti, avvallamenti dell’asfalto, lapidi, tombe e muretti laterali che “scivolano” nelle zone più instabili: per esempio al confine nord est del camposanto, adiacente a via Fossa della Creta con tutti i suoi problemi, oppure a sud est, laddove a poche decine di metri scorre il torrente Acquasanta, con tutte le conseguenze del caso per il vicino muro di recinzione, che ormai si è “spostato” fino a non delimitare più nulla.

L'ARTICOLO NELLA SUA INTEREZZA SUL NOSTRO QUOTIDIANO OGGI IN EDICOLA