Anziano con fucile come in western«Se non sposti l'auto ti ammazzo»

CASTIGLIONE DI SICILIA - «Se non sposti l’auto ti sparo». Pronunciando questa frase ed imbracciando un fucile da caccia un 80enne a Castiglione di Sicilia (Catania) ha minacciato, al culmine di una lite, il proprietario 71enne di un’auto che a suo dire era parcheggiata male nella strada che stava percorrendo in auto, la via Regina Margherita.

La vittima ha dato l’allarme ai carabinieri, che hanno denunciato l'80enne per porto abusivo di armi, minaccia grave e detenzione abusiva di munizioni. In casa sua i militari hanno sequestrato alcune armi regolarmente detenute: una pistola Pietro Beretta modello 950b, un fucile automatico Franchi calibro 12, una carabina Jager calibro 22 ed alcune munizioni (nella foto).