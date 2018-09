Droga in casa e minacce con una mannaia a familiari: arrestato

CASTELVETRANO - Un giovane di Castelvetrano (Trapani), Giuseppe Alex Favara, 20 anni stamattina è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per minaccia aggravata. I militari hanno sorpreso il ragazzo a casa mentre, in seguito a un litigio per futili motivi, minacciava la madre e il fratello con una mannaia, poi nel corso di una perquisizione personale e domiciliare gli sono stati sequestrati 415 grammi di marijuana.