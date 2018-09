Crisi in Libia, in novembre forse sarà Sciacca la sede della Conferenza ad hoc organizzata dall'Italia

ROMA - Si dovrebbe svolgere tra il 10 e il 22 novembre, in una località ancora da definire, la Conferenza sulla Libia che sta mettendo a punto in queste ore il governo italiano. Lo si apprende da fonti qualificate, secondo cui la conferenza potrebbe tenersi in Sicilia - Sciacca è una delle ipotesi, ma si parla anche di una località vicino a Palermo - o a Roma.

Il governo italiano sta lavorando senza sosta per mettere a punto la Conferenza. Ieri una nota ufficiale di Palazzo Chigi ha reso noto che «sono stati definiti alcuni dettagli» sull'appuntamento. «Il governo - si legge nel testo - resta estremamente

concentrato nel seguire gli sviluppi in atto in Libia»