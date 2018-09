Droga nel litorale del commissario Montalbano: cinque arresti

RAGUSA - Cinque spacciatori che vendevano hashish sulle spiagge di Punta Braccetto, Punta Secca e Scoglitti, rese famose dalla serie di Raiuno "Il commissario Montalbano", sono stati arrestati dalla polizia di Ragusa. Secondo l’accusa spacciavano tra i bagnanti.

Le indagini della Squadra Mobile erano state avviate nell'agosto del 2017, dopo l'arresto di un pusher da parte di agenti presenti in spiaggia in costume da bagno e con le moto d’acqua della polizia in mare. Alcuni degli indagati avrebbero spostato l’azione di spaccio nelle campagne e nelle zone abitate di Santa Croce Camerina e Scoglitti, vendendo anche cocaina. Tra i loro "clienti" anche turisti.

I destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare del Gip, emessa su richiesta del pm Santo Fornasier, sono tutti recidivi. Sono due tunisini, Hamda Grami, 27 anni, e Fathi Jaouadi, 41; un algerino, Firas Messaoudi, di 32; un albanese, Sajmir Rapo, di 32; e una romena, Alina Giorgiana Pisica, di 24. La donna è stata posta agli arresti domiciliari.