Vaccinazione obbligatoria in Sicilia per l'iscrizione alla scuola d'infanzia

CATANIA - Le aziende sanitarie in Sicilia dovranno attenersi alla procedura semplificata e fornire direttamente agli istituti scolastici i dati vaccinali di chi frequenta la scuola dell’obbligo. E’ invece obbligatorio per l'iscrizione la presentazione del certificato di vaccinazione per i bambini della scuola dell’infanzia. Lo prevede una circolare dell’assessore regionale alla Sanità in Sicilia, Ruggero Razza, sottolineando che il provvedimento «realizza le direttive del ministero» e annunciando «interventi straordinari per garantire la funzionalità dei centri vaccinali» e per «limitare i disagi delle famiglie in termini di attesa e di rilascio delle certificazioni» con l’incremento del personale.

«Ribadiamo ancora una volta - dice Razza - l’importanza della vaccinazione obbligatoria per i minorenni da zero a sedici anni una misura che in ambito regionale ha consentito un recupero delle percentuali di copertura, sopratutto per i 10 vaccini obbligatori, tale da raggiungere in alcuni casi il 95% degli aventi diritto, valore previsto dai Lea».