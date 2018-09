Getta il verbale da finestrino auto, arriva altra multa per lancio rifiuti...

CATANIA - Non sempre l’arroganza e la maleducazione pagano. Ha avuto modo di apprenderlo a proprie spese un parcheggiatore abusivo di 38 anni, il quale ha presumibilmente gestito per tutta l’estate un tratto del viale Kennedy.

L’uomo, sottoposto a controllo nell'ambito di un servizio dei poliziotti del commissariato Librino finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione sul litorale della Plaia (condotto con i vigili urbani e che non ha portato ad accertare violazioni), è stato bloccato assieme ad altri “colleghi” soliti monopolizzare la trafficata arteria.

Gli abusivi sono stati sanzionati e invitati a sgombrare, ma il trentottenne, a differenza degli altri, ha manifestato una certa stizza. Anzi, mentre si allontanava sgommando con la propria auto, ha appallottolato il verbale e lo ha lanciato dal finestrino.

Per sua sfortuna il gesto non è sfuggito ai poliziotti, i quali, giustamente (così come giustamente questi controlli andrebbero fatti per tutta l’estate), si sono messi all'inseguimento del maleducato e, dopo averlo raggiunto, gli hanno contestato il lancio di rifiuti dal finestrino dell’auto: violazione che prevede una sanzione amministrativa da 200 a 500 euro.

I guai per l’abusivo non sono finiti qui, perché l’eccessivo nervosismo palesato dallo stesso ha convinto i poliziotti a perquisire anche l’auto, con conseguente rinvenimento di un coltello di genere vietato. L’abusivo è stato indagato in stato di libertà per porto illegale d’arma. La prossima volta, è molto probabile, girerà i tacchi e andrà via senza fiatare.