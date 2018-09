Fumo dal vano motore, paura su un bus turistico lungo la A18

Paura a bordo di un bus turistico che percorreva l’autostrada Catania-Messina, nel tratto tra Giarre e Acireale per un potenziale pericolo d’incendio. Il mezzo procedeva in direzione del capoluogo etneo, quando, dal vano motore è iniziato ad uscire del fumo che ha messo in allarme i turisti a bordo del mezzo, una cinquantina di persone, che hanno repentinamente abbandonato il bus raggiungendo a piedi una piazzola di servizio, lanciando l’allarme.

Sul posto si sono recati diversi mezzi dei vigili del fuoco di Acireale e Riposto, polizia e personale dell’Anas. Dagli accertamenti eseguiti si sarebbe rotto un tubo nel motore con una consistente fuoriuscita di gasolio che ha subito sprigionato del fumo alimentando il rischio di un incendio. Il mezzo si è arrestato parcheggiandosi sulla corsia di emergenza e i vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti hanno messo in sicurezza il bus e lo hanno poi trainato sino all’area di servizio di Aci sant’Antonio.