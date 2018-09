Acicastello, sequestrato il chiosco della “movida”: era abusivo

La Guardia Costiera ha sequestrato un chiosco bar in piazza castello ad Acicastello. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato per l’abusiva occupazione di una consistente area di demanio marittimo. La struttura abusiva era stata realizzata dopo aver divelto una notevole porzione di ringhiera del lungomare di Acicastello, proprio per rendere necessaria l’illecita messa in pristino del fabbricato.

Il titolare aveva poi occupato un ulteriore tratto di scogliera in cui era stato realizzato un deposito per il mantenimento delle provviste e posizionato un frigorifero per il mantenimento delle bibite. L’uomo rischia anche una denuncia per danno ambientale in considerazione del fatto che la struttura risulta essere stata abusivamente ancorata alla scogliera attraverso un basamento di cemento che ha modificato l’orografia dei luoghi allo scopo di realizzare il sovrastante immobile a picco sul mare. Risulterebbe da un primo accertamento tecnico che l’opera si trovi su un’area ad alto rischio di pericolosità dovuta al dissesto per fenomeni di crollo che interessa la falesia che delimita il lungomare Cristoforo Colombo a sud di Piazza Castello.