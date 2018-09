Francofonte, pregiudicato ferito con quattro colpi di pistola

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Augusta stanno indagando per ricostruire il movente che ha spinto un uomo, con volto scoperto, a sparare giovedì sera a Francofonte quattro colpi di pistola all’indirizzo di un pregiudicato di Francofonte di 38 anni che si trovava nei pressi della sua abitazione in via E. Filiberto.

La vittima, che è scampato miracolosamente all’agguato perché solo uno dei quattro colpi di pistola lo ha centrato all’addome, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Lentini, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. L’uomo è ora ricoverato in prognosi riservata ma è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Sul posto fino a notte inoltrata, ed anche nel corso della mattinata odierna, i militari dell’Arma che hanno eseguito i rilievi e sentito eventuali testimoni oculari della sparatoria. Gli investigatori oltre ad essere impegnati nella ricerca dell’arma e nell’accertamento di eventuali complici che hanno presso parte alla sparatoria stanno passando al setaccio le recenti frequentazioni della vittima per accertare dinamiche e responsabilità.