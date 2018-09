«Verifiche tecniche», la Catania Siracusa chiusa per 4 notti

Proseguiranno nelle prossime due settimane le verifiche periodiche sugli impianti tecnologici dell’autostrada Catania-Siracusa, messe in atto da parte della Direzione Ingegneria e Verifiche di Anas.

L’autostrada Catania-Siracusa rimarrà dunque chiusa, in entrambe le direzioni e per tutta la sua estensione, tra le 21 e le 6 del mattino successivo nelle notti comprese tra lunedì 10 e martedì 11 settembre, tra martedì 11 e mercoledì 12, tra lunedì 17 e martedì 18, tra martedì 18 e mercoledì 19 settembre.

Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 «Orientale Sicula» nel tratto compreso tra lo svincolo con la Tangenziale Ovest di Catania e lo svincolo di Augusta.