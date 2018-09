Ragusa, urla e minacce in un ufficio del Tribunale con un coltello: arrestato

Un ragusano di 27 anni, I.G. è stato arrestato dalla polizia dopo avere minacciato e insultato il personale dell’Uficio esecuzioni penali di via Roma a Ragusa. Addosso aveva poi un coltello di 17 centimetri che è stato sequestrato. La polizia è stata avvertita dal responsabile dell’Ufficio che segnalava la presenza di un soggetto che era andato in escandescenze. I poliziotti delle Volanti si sono subito recati sul posto e hanno cercato di calmare il soggetto che, per tutta risposta, continuava ad urlare contro i dipendenti, diffamandoli pubblicamente e ritenendo di aver diritto alla notifica di alcuni atti. Poi ha rivolto le sue attenzioni agli agenti, anche loro minacciati di morte e insultandoli dando loro del colluso e del mafioso. A questo punto i poliziotti non hanno potuto fare a meno di bloccarlo ed arrestarlo. Addosso aveva un coltello del tipo a farfalla, con punta e con lama affilata, della lunghezza di circa 17 cm. L’arma, particolarmente pericolosa per le sue potenzialità offensive derivate dalla facile portabilità e pronto utilizzo, tipicamente utilizzata dalle gang, veniva sottoposto a sequestro. Notevole la paura provocata dall’uomo all’interno dell’ufficio pubblico che portava diversi dipendenti e alcuni utenti ad allontanarsi immediatamente. L’uomo, con precedenti per altre intemperanze all’interno di uffici pubblici, è stato accompagnato in Questura, identificato e arrestato per oltraggio, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio.