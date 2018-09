Sbanda autovettura, Siracusa Calcio in lutto: muore giovane dello "staff" Lievi ferite per il portiere titolare

SIRACUSA - Un giovane di 27 anni, Davide Artale, 27 anni, residente ad Alcamo, componente dello staff del Siracusa Calcio è morto la notte scorsa in un incidente stradale in contrada Spinagallo, a quindici chilometri da Siracusa. Era alla guida di un auto. Accanto a lui il portiere titolare della squadra, Maurice Gomis, 20 anni che è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dove i medici gli hanno riscontrato un lieve trauma cranico ed una ferita al collo. In mattinata è stato dimesso con una prognosi di venti giorni. I carabinieri hanno eseguito i rilievi. Sembra che la vettura per motivi da accertare, forse l’alta velocità, abbia sbandato finendo fuoristrada.