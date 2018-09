Sicilia, soccorso sì ma pronto non sempre

Razza: «Recluteremo dell'altro personale» 10/09/2018 - 09:58 di Mario Barresi

Lunghe attese e boom di emergenze nei triage, dossier sul tavolo dell'assessore regionale alla Salute che sul nostro quotidiano oggi in edicola svela gli interventi che sta per mettere in atto

CATANIA - Sul tavolo del suo studio da avvocato, di domenica pomeriggio, il dossier più caldo da assessore regionale alla Salute. Quello sul caos nei pronto soccorso dell’Isola. Non basta l’escalation di continue aggressioni ai camici bianchi, comunque diffusa in tutti i reparti, adesso anche le denunce di tempi d’attesa disumani al “triage”: l’ultimo caso al Garibaldi di Catania, venerdì scorso, con oltre 30 ore di odissea per una settantina di persone. Ruggero Razza sta studiando il report sulle presunte «anomalie» catanesi (oltre 60 fra codici gialli e rossi in quella giornata), ma cerca di analizzare il problema su scala siciliana. E così, nonostante i fastidiosi postumi di un incidente “nautico”, va alla radice del problema, oltre i confini etnei: domani alle 10,30 incontrerà a Palermo manager e commissari di tutte le aziende ospedaliere siciliane. «Ho chiesto loro - rivela - una ricognizione della pianta organica dei pronto soccorso per avviare una procedura di reclutamento del personale». L'ARTICOLO NELLA SUA INTEREZZA SU "LA SICILIA" DI OGGI LUNEDI' 10 SETTEMBRE A PAGINA 4