Ragusa, travolto e ucciso da un Tir mentre attraversa sulle strisce

Un uomo di 79 anni, Carmelo Baglieri, è morto dopo essere stato travolto da un Tir a Ragusa. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11, in via Carducci. Sul posto la Polizia Municipale. L’anziano secondo quanto si è appreso è stato travolto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nei pressi di una rotatoria. L’anziano è morto sul colpo. Accertamenti sono in corso sull'autista del mezzo che si è subito fermato cercando di dare soccorso alla vittima.