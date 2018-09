Catania, fermato all'uscita del casello di San Gregorio con 130 gr di cocaina

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un italiano di origini tunisine, nato e residente a Siracusa, Jamel Hedhili di 27 anni colto mentre a bordo di un’auto noleggiata, trasportava 130 grammi di cocaina. I militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Catania, con l’ausilio dell’aliquota Anti Terrorismo Pronto Impiego e delle unità cinofile del Gruppo di Catania, lo hanno sottoposto a controllo all’uscita del casello autostradale di San Gregorio di Catania.

Hedhili era accompagnato in auto da un’altra persona anch’egli nato e residente a Siracusa, e tutti e due hanno specifici precedenti di polizia connessi agli stupefacenti. I due si sono però traditi perché durante le verifiche dei finanzieri hanno palesato chiari segni di nervosismo. I militari li hanno così condotti in caserma dove è stata eseguita la perquisizione personale e, con l’ausilio delle unità cinofile, anche del veicolo. Le attività di ricerca consentivano di rinvenire su Hedhili un involucro, assicurato con cellophane trasparente, contenente 130 grammi di cocaina, nonché un ulteriore involucro, anch’esso in cellophane, contenente una dose della stessa sostanza.

La cocaina sequestrata, destinata presumibilmente al mercato siracusano, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, circa 10 mila euro. Informata la Procura della Repubblica di Catania, Jamel Hedhili è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza mentre il passeggero è stato denunciato a piede libero.