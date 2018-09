Calatabiano, tenta di soffocare la madre che non gli dà soldi per la droga

Ha tentato di soffocare l’anziana madre di 72 anni che si era rifiutata di dargli il denaro per acquistare la droga. I carabinieri hanno arrestato nella flagranza un 42enne, già gravato da numerosi precedenti penali e sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio a Calatabiano, nel catanese. La donna con la propria pensione sociale manteneva anche il figlio che, non contento di ciò, le chiedeva continuamente i soldi per acquistare la droga (l’uomo è un consumatore abituale di sostanze stupefacenti di ogni tipo).

All’ennesimo diniego espresso dalla madre, ormai disperata, il 42enne con l’obiettivo di terrorizzarla, ha iniziato a danneggiale l’abitazione scagliando a terra diversi suppellettili per poi afferrarla per il bavero stringendole attorno al collo le mani, desistendo solo alle urla ed il pianto della madre costretta a fuggire in strada e chiedere aiuto ai vicini di casa. La provvidenziale chiamata al 112, ha consentito l’intervento dei militari di una pattuglia: l’aggressore è stato bloccato e ammanettato. Assolte le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di piazza Lanza a Catania.