Catania, blocca la strada, apre la portiera, picchia conducente e ruba l'auto

Blocca la strada, apre la portiera, picchia il conducente e gli ruba la macchina. Ma la fuga del balordo è durato pochi minuti perché i carabinieri lo hanno quasi subito bloccato. In manette da parte dei militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania è finito il pregiudicato Salvatore Consoli, 23 anni, per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri notte, insieme ad un complice in fase di identificazione, a bordo di uno scooter in Via Archimede ha sbarrato la strada ad una Renault Modus, condotta da uno studente catanese di 19 anni.

Il malvivente, sceso dal motociclo, ha aperto la portiera lato conducente ed ha minacciato il giovane a scendere dall’auto. Al primo diniego espresso dallo studente, lo ha preso a pugni in faccia, per poi afferrarlo, scaraventarlo fuori dall’abitacolo e rubargli la macchina, fuggendo via insieme al complice.

Chiesto aiuto al 112, il giovane catanese è stato raggiunto dall’equipaggio di una “gazzella” il quale, sentito il racconto del giovane, tramite la centrale operativa del Comando Provinciale di Piazza Verga, ha informato altre due “gazzelle”, attive in altre zone della città le quali, ricevuta la descrizione del rapinatore e dell’auto rubata, l’hanno intercettato e bloccato a bordo della macchina in Viale Nitta luogo in cui è stato ammanettato. La vittima è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale Garibaldi Centro per delle ecchimosi al volto. L’arrestato è finito in una cella del carcere di Catania Piazza Lanza.