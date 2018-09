Pensionati Ue, proposta di legge FdI«In Sicilia niente tasse per 10 anni»

ROMA - «Attrarre con un regime fiscale favorevole i pensionati Ue nel nostro Sud per aiutare il Pil a crescere, come in Portogallo, dov'è aumentato dell’1,2%. Una proposta immediatamente applicabile, a costo zero, e in grado di produrre ricchezza in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Ci piace l’immigrazione che porta soldi». Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, presentando in sala stampa alla Camera la proposta di legge (già incardinata in commissione Finanze a Palazzo Madama) per offrire ai pensionati degli altri Paesi Ue la residenza in Italia senza pagare tasse per 10 anni.

L’impianto della proposta - presentato dalla Meloni insieme insieme all'ideatore Adolfo Urso e ai capigruppo di Senato e Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida - ricalca quanto già in vigore in Portogallo, dove sono circa 100 mila, ha sottolineato Urso, i pensionati provenienti dall'Unione Europea che hanno trasferito la residenza in cambio della tassazione agevolata.

I parlamentari Fdi hanno ricordato che esiste anche una proposta della Lega, che estende anche agli italiani tale possibilità (nei comuni a rischio spopolamento), anche se Meloni ha ricordato le difficoltà implicite nei controlli sull'effettività del trasferimento di residenza. «Il Sud può diventare la nostra Florida, con questa proposta che porta ricchezza a costo zero», ha sottolineato Lollobrigida. «La nostra proposta è più agevolmente applicabile di quella di alcune forze di governo ed è in linea con la concretezza che abbiamo promesso già in sede di dibattito sulla fiducia al governo Conte», ha affermato Ciriani.