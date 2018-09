Moavero: «La Sicilia simbolo di pace ospiterà la "Conferenza sulla Libia"»

L’Italia vuole organizzare in Sicilia «simbolicamente» la Conferenza sulla Libia per la prima metà di novembre «in una terra che vuole simboleggiare la mano tesa al di là del Mediterraneo». Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi riferendo sulla Libia alle Commissioni Esteri di Camera e Senato. Come sede della Conferenza fino ad ora si era parlato di due ipotesi, la Sicilia, appunto, ma anche Roma.

La Conferenza sarà organizzata con il "formato di Roma", non solo i vari attori dello scenario libico, ma anche i Paesi europei, i paesi vicini, l'Ue, l'Ua, la Lega araba, l’Onu. «La data di novembre si situa a monte di quel mese di dicembre identificato come mese delle elezioni», ha aggiunto Moavero ribadendo che la posizione italiana è che le elezioni si devono tenere nei tempi e modalità decise dai libici.