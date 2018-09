Meteo, in Sicilia sarà un weekend con brevi "piogge di passaggio"

3bmeteo.com ha comunicato le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni. Eccole:

OGGI GIOVEDI' 13 SETTEMBRE al Nord nuvolosità irregolare a tratti più intensa con qualche piovasco o temporale su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, solo isolato altrove. Temperature in calo, massime tra 26 e 30. Al Centro instabile in Sardegna con piogge e temporali, nuvoloso sulle peninsulari ma con pochi fenomeni relegati all'area appenninica. Temperature in calo, massime tra 26 e 30. Al Sud cieli a tratti nuvolosi per veli e strati, tendenza in serata a qualche piovasco lungo il Tirreno. Temperature stazionarie, massime tra 27 e 31.

DOMANI VENERDI' 14 SETTEMBRE al Nord variabilità con qualche piovasco o temporale nelle ore centrali o pre-serali su Alpi e localmente pianure trivenete, asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 26 e 29. Al Centro variabilità con ampie aperture su litorali e pianure, più instabile sulla dorsale con temporali diurni. Temperature in lieve calo, massime tra 26 e 29. Al Sud qualche pioggia di passaggio in Sicilia e locali temporali diurni in Appennino, variabilità con ampie aperture altrove. Temperature stabili, massime tra 26 e 30.

SABATO 15 SETTEMBRE al Nord in prevalenza soleggiato salvo locali addensamenti in Liguria e lungo l’Appennino settentrionale, ivi con qualche piovasco al pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 25 e 28. Al Centro prevale il sole seppur con qualche velatura, da segnalare solo qualche isolato temporale diurno in Appennino. Temperature poco variate, massime tra 26 e 29. Al Sud giornata in prevalenza soleggiata salvo che per lo sviluppo di qualche temporale diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 26 e 29.