Il Papa in una Piazza Armerina incredula: «Ma chi ce lo doveva dire che veniva qui?»

PIAZZA ARMERINA - Bella e impossibile. Come una donna ammirata da chiunque la guardi, seppur a debita distanza, senza avvicinarsi a lei, che - senza volerlo, perché ne soffre - rischia di invecchiare in questa splendida solitudine. Piazza Armerina aspetta Francesco con l’aria spaesata di chi ancora non riesce a credere che il Papa abbia deciso di fare qui la prima (seppur breve) tappa della sua visita in Sicilia. «Ma chi ce lo doveva dire che veniva il “Papuzzo”?», si chiede la titolare di un bar-tabacchi all’entrata della città, «un posto che tutti sembrano evitare».

È tutto vero. Bergoglio sarà a Piazza Armerina sabato. Dalle 8,30 (ora dell’atterraggio al campo sportivo di Piano Sant’Ippolito) alle 10,15, quando ripartirà con destinazione Palermo. In mezzo c’è quello che qui definiscono, senza il rischio di essere enfatici, «un evento storico». È la prima volta che un Pontefice visita il territorio di una Diocesi che, a due secoli dalla fondazione, è un “mosaico” complesso. Dai piccoli centri montani al mare di Gela, che annega nelle pene di un Petrolchimico in crisi d’identità. Una «periferia esistenziale», come l’ha definita il vescovo Rosario Gisana, che giace paradossalmente proprio al centro dell’Isola. E che sabato, per due ore, sarà al centro del mondo di Francesco.

L'ARTICOLO NELLA SUA INTEREZZA SUL NOSTRO QUOTIDIANO OGGI IN EDICOLA