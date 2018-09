Catania, spaccano la vetrina di bar e rubano la cassa: filmati e presi VD

CATANIA - LA Polizia di Stato ha arrestato Giuseppe Rando di 27 anni e Filippo Valerio Storniolo, di 24, con l'accusa di furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino e di resistenza a pubblico ufficiale.

«Alle ore 23 circa dello scorso 11 settembre - riferisce in una nota la Polizia - la locale Sala Operativa diramava nota radio di furto in atto presso un bar del centro storico ad opera di due soggetti che, utilizzando la loro autovettura come “ariete” avevano infranto la vetrina e si erano introdotti all'interno, portando con sé il registratore di cassa con il denaro». Agenti si «posizionavano sulle possibili vie di fuga, al fine di intercettare la vettura Fiat Punto con a bordo i due autori del furto. Dopo pochi minuti, giunti sulla via Plebiscito, agenti della Squadra Mobile intercettavano l’autovettura segnalata e tentavano di sbarrargli la strada, intimando l’alt. Vedendosi la strada bloccata - prosegue il comunicato - i due fuggitivi imboccavano, a marcia indietro e ad altissima velocità, una via secondaria travolgendo nel tragitto alcune auto lasciate in sosta.

«Dopo un prolungato inseguimento - spiega ancora la polizia - l’autovettura con a bordo i due autori del furto andava a collidere violentemente contro un muro. Tale circostanza consentiva agli agenti di scendere dal mezzo di servizio e di bloccare subito il passeggero, mentre il complice, conducente del veicolo, che fuggiva a piedi, veniva raggiunto e fermato dopo una breve colluttazione. All'interno del veicolo, gli agenti della Squadra Mobile rinvenivano e sequestravano la refurtiva, ossia il registratore di cassa con tutto l’incasso che veniva riconsegnata al titolare dell’esercizio commerciale. Inoltre, venivano rinvenuti anche svariati arnesi atti allo scasso che venivano sottoposti a sequestro».