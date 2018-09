"Diciotti", 42 migranti parte civile se si celebrerà un processo penale

ROMA - Quarantadue migranti che erano a bordo della nave Diciotti sono pronti a costituirsi parte civile in un eventuale processo. A renderlo noto i rappresentanti di Baobab Experience in una conferenza stampa a Roma.

«I migranti hanno presentato delega ai legali che collaborano con Baobab per valutare se ci sono gli estremi per costituirsi parte civile al processo penale e per una denuncia civile per detenzione illegittima a bordo della nave» ha spiegato Giovanna Cavallo, responsabile del Team Legale Baobab Experience.

«42 presunti profughi pronti a denunciarmi. Per me sono altre 42 medaglie! La pacchia è finita, prima gli italiani!»: così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando appunto la notizia dei 42 migranti che erano a bordo della nave Diciotti pronti a costituirsi parte civile in un eventuale processo.