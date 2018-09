Catania, da lunedì cambia il sistema di raccolta dei rifuti

«Quella del 17 settembre è una data spartiacque che segna una svolta per la nostra città rispetto a un sistema di gestione dei rifiuti gravato delle pesanti lacune che abbiamo ereditato e per le quali, tuttavia, chiediamo scusa ai catanesi. Ma adesso finalmente si volta pagina dopo un lungo periodo di pessima gestione e pesanti vicende giudiziarie che hanno investito il settore dei rifiuti».

Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese annunciando, nel corso di una conferenza stampa, l’avvio in tutta la città del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti.

«Il nostro obiettivo primario - ha spiegato Pogliese - è l’aumento delle percentuali di raccolta differenziata, che abbiamo trovato ferma al 7,2 per cento, al fine di migliorare la vivibilità della città e contenere i costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti in discarica, con una drastica diminuzione del conferimento dei rifiuti indifferenziati. Una delle principali novità che registriamo è che la città non avrà più due aree di raccolta, al 75 e al 25 per cento, ma una sola area e un solo interlocutore che ci aiuta in termini di flessibilità e gestione dei servizi».

«Saremo inflessibili - ha proseguito - sia nei confronti dell’Azienda, se non si atterrà alle regole, sia nei confronti dei cittadini che non collaboreranno, se necessario con un incremento dell’importo delle multe e del numero delle sanzioni per avvicinarci per quanto è possibile al 30 % di differenziata».