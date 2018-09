Consiglio comunale di Catania, ecco chi sono i presidenti della Commissioni

CATANIA. Sabato prossimo, alle 10, nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, presenteranno alla stampa i neo presidenti delle dieci commissioni consiliari, eletti stamani al termine di singole riunione dei componenti degli organismi consiliari che nella prima seduta deliberante dell’assemblea cittadina sono state ridotte rispetto al passato di due unità. Analoga iniziativa è stata adottata dal consiglio comunale, per ridurre il numero delle commissioni dei consigli circoscrizionali e migliorare il funzionamento anche degli organi consiliari delle municipalità, oltre a ridurne sensibilmente i costi.

Ecco i presidenti delle commissioni: I commissione Bilancio, Sviluppo economico, Tributi: Santi Bosco (Forza Italia); II commissione, Partecipate e Patrimonio: Agatino Giusti (Una scelta d’amore per Catania) III commissione, Trasporti, Viabilità, Polizia municipale: Bartolo Curia (Una scelta d’amore per Catania) IV commissione, Statuto e Regolamenti: Sara Pettinato (Fratelli d’Italia) V commissione, Lavori pubblici, Manutenzioni, Scuole: Angelo Scuderi (Forza Italia) VI commissione, Mercati, Ecologia, Raccolta differenziata: Salvo Peci (Gruppo Misto); VII commissione, Beni culturali, Pubblica istruzione: Giovanni Grasso (Movimento 5 Stelle) VIII commissione, Decentramento, Politiche sociali, Pari opportunità: Sebi Anastasi (Grande Catania) IX commissione, Personale, Politiche del Lavoro, Servizi Comunali: Paola Parisi, (In campo con Pogliese) X commissione, Urbanistica, Piano regolatore, Edilizia convenzionata: Manfredi Zammataro (Diventerà Bellissima.