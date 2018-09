Un nuovo caso Diciotti all'orizzonte. Sembrerebbe di sì perché ci sono almeno sette barchini diretti velocemente verso la Sicilia. Lo ha detto come di consueto sui suoi social il ministro dell'interno Matteo Salvini. «Almeno 7 di questi barchini - e nel posto su Facebook ha anche messo una foto presumibilmente scattata da un aereo della Guardia costiera - veloci e con pochi immigrati a bordo, sono in questo momento in acque maltesi (62 persone). Queste non sono navi in difficoltà, questo è evidentemente traffico di esseri umani. Abbiamo contattato le autorità maltesi perché facciano il loro dovere, in caso contrario farò tutto il possibile perché i clandestini non sbarchino in Italia. #portichiusi e che mi indaghino pure".

Lo stesso ministro poco prima aveva commentato l'iniziativa della Polizia che sta cercando alcuni dei migranti della Diciotti per renderli edotti dei loro diritti essendo possibili parte offese nell'inchiesta contro il titolare del Viminale accusato di sequestro di persona.