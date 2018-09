Tutto pronto a Palermo per “accogliere” Papa Francesco

Il Papa argentino che viene «dalla fine del mondo» e che fece il suo primo viaggio pastorale a Lampedusa, l’isola dei migranti, domani torna in Sicilia dopo 5 anni. La folla dei fedeli l’attende a Palermo sul prato del Foro Italico, davanti al mare, lo stesso luogo che il 3 ottobre 2010 ospitò Benedetto XVI. Lì ricorderà il beato don Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio ucciso dalla mafia il 15 settembre '93, il giorno del suo compleanno, all’età di 56 anni.

Ma la prima tappa di Bergoglio sarà Piazza Armerina, nell’Ennese, destinazione che raggiungerà alle 8.30 in elicottero dall’aeroporto di Catania e dove sarà accolto da monsignor Rosario Gisana, vescovo della città che ospita i mosaici della Villa romana del Casale. Dal campo sportivo, il Papa si trasferirà in auto a piazza Europa dove incontrerà i fedeli.

Il decollo per Palermo è previsto alle 10.15; mezz'ora dopo Papa Francesco atterrerà al porto, qualche centinaio di metri dal Foro Italico, e alle 11.15 celebrerà la messa. Si stima che saranno 80 mila i fedeli in arrivo nel capoluogo siciliano, tra isolani e residenti in altre regioni d’Italia.

Alle 13.30 Bergoglio raggiungerà la missione Speranza e Carità del missionario laico Biagio Conte, che a Palermo assiste migliaia di poveri e garantisce loro pasti caldi. Nella mensa di via Decollati (appena al di qua del confine con la periferia di Brancaccio, segnato approssimativamente dal fiume Oreto) il Papa consumerà con gli ospiti della centro un frugale pranzo preparato nella cucina della missione e alle 15 si sposterà nel quartiere che fu di don Puglisi - nel luogo dove il parroco di Brancaccio fu assassinato - e che il sacerdote tentò di ripulire dalla mafia e dai soprusi. Seguirà una visita alla parrocchia di San Gaetano e alle 15,30 in Cattedrale per incontrare parroci, sacerdoti e seminaristi di tutta la Sicilia, superiori e superiore delle comunità religiose dell’Isola, accompagnato dall’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Previsti 40 vescovi, 700 sacerdoti, 250 cantori, 200 seminaristi.

A chiudere la visita pastorale, alle 17, l’incontro in piazza Politeama tra il Pontefice e i giovani (saranno 4.500, secondo la stima della Curia, i ragazzi presenti in piazza Castelnuovo, davanti al teatro Politeama. Per restare ai numeri, 350 sono i giornalisti accreditati per la visita papale.