Monreale, perde il controllo dell'auto, precipita in un dirupo e muore

Un uomo di 63 anni, Giuseppe Lo Biondo, di Monreale, è morto in un incidente stradale in via Pg 16, nella frazione di Giacalone. L’uomo ha perso il controllo della Fiat 500 ed è finito in un dirupo. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il corpo dell’uomo. Indagano i carabinieri.