3bmeteo.com ha comunicato le previsioni del tempo sull'Italia per oggi e per i prossimi giorni. Vediamole insieme:

OGGI DOMENICA 16 SETTEMBRE al Nord molte nuvole su Alpi, Prealpi e pianure occidentali con piovaschi sulle zone di montagna, tempo più soleggiato altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 25 e 28. Al Centro poco nuvoloso seppur con transito di velature medio-alte; possibili locali rovesci o temporali diurni sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 26 e 29. Al Sud giornata nel complesso soleggiata, salvo qualche locale rovescio diurno sull'Appennino calabro-lucano. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 27 e 30.

DOMANI LUNEDI' 17 SETTEMBRE Al Nord in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento sulle zone alpine ed appenniniche con locali fenomeni diurni. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 29. Al Centro in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale su Sardegna interna e dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 26 e 30. Al Sud tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati temporali pomeridiani possibili sulla dorsale calabrese. Temperature stabili, massime tra 26 e 29.

MARTEDI' 18 SETTEMBRE al Nord nubi sparse e schiarite, addensamenti al pomeriggio su Alpi centro-occidentali e Appennino Emiliano con isolati temporali. Temperature stabili, massime tra 26 e 29. Al Centro variabile in Sardegna con temporali diurni all’interno, più sole sulle regioni peninsulari salvo qualche rovescio su Toscana e dorsale. Temperature stabili, massime tra 26 e 30. Al Sud sole al mattino, al pomeriggio isolati temporali su Sicilia, regioni tirreniche e dorsale, schiarite la sera. Temperature stabili, massime tra 26 e 28