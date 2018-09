La nostra Isola e quello che rimane del Papa che sussurrò ai mafiosi...

PALERMO - «No, io non mi sono abituato, né mi abituerò mai, ad avere un fratello ucciso dalla mafia». La dolcissima schiettezza di Francesco Puglisi, dopo un’intera giornata palermitana di Papa Francesco, nel ricordo di don Pino, sembra quasi una contraddizione rispetto al “Festino” della memoria vissuto sabato. Eppure è il punto di vista più sincero da cui partire per rispondere a una domanda: cosa resta della visita di Bergoglio in Sicilia?

L’eredità più evidente è la “sfida gentile” a Cosa Nostra: «Non si può credere in Dio ed essere mafiosi». Un invito alla conversione; nel tono e nei contenuti meno incalzante di quello di Wojtyla 25 anni fa ad Agrigento.

Nella Palermo che si risveglia ancora stordita - non solo i postumi di un evento con 100mila persone in giro; ma anche la strana consapevolezza di essersi fatta trovare pronta, pulita, moderna, accogliente, con la maliziosa certezza che questo stato di grazia durerà ancora per poco - c’è tutto il senso di smarrimento di una Sicilia che ormai sembra non credere a nulla e a nessuno. Nemmeno all'anatema di Bergoglio, accolto da un applauso sincero quanto tiepido.

L'ARTICOLO NELLA SUA INTEREZZA SUL NOSTRO QUOTIDIANO OGGI IN EDICOLA