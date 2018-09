Siracusa, fratelli anche nel "lavoro" in piantagione di canapa indiana...

SIRACUSA - Una piantagione con 18 piante canapa indiana, per un peso di 120 chili, è stata scoperta in un appezzamento di terreno in contrada Spinagallo, a Siracusa, dalla Guardia di finanza che ha arrestato in flagranza due fratelli, D.R. ed A.R. rispettivamente di 24 e 34 anni, che sono stati posti ai domiciliari. A.R. aveva già a suo carico specifici precedenti penali in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le piante erano alte in media 2,5 metri ed in piena fioritura e la piantagione era dotata di sistema idraulico di irrigazione. In una serra i militari hanno anche sequestrato una bilancia elettronica fertilizzanti. In un armadio in camera da letto hanno sequestrato 10 mila euro in contanti che erano nascosti in una scarpa.