Acate, giovane romeno annega in una vasca di irrigazione

Ragusa. Il proprietario di una azienda agricola di contrada Mogli ad Acate, nel ragusano ha trovato in una vasca di irrigazione, il corpo di un giovane rumeno, 26 anni. Sul posto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso e i militari dell’Arma che stanno procedendo con le indagini. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi anche se la pista più accreditata parrebbe essere quella della caduta accidentale dentro l'invaso.

Il ragazzo, una volta caduto, non sarebbe riuscito ad uscirne. La Procura ha aperto un fascicolo, il sostituto di turno, per chiarire ogni dubbio in merito al decesso, ha disposto l’effettuazione dell’esame autoptico. Accertamenti in corso anche per chiarire la posizione lavorativa del giovane.