Mussomeli come nel film “Scream”, caccia all'uomo nero mascherato

A Mussomeli, nel Nisseno, è psicosi... uomo nero. Da alcune settimane, approfittando del buio della notte, un individuo con abiti neri ed una maschera bianca, compare nei vari angoli della città terrorizzando chi torna tardi a casa. Una vera e propria psicosi ha finito per contagiare la città alimentata da video, immagini al limite delle fake news, e da racconti da brivido, spesso amplificati.

Un clima da film horror che ha spinto nelle ultime notti molti giovani della cittadina a formare delle vere e proprie ronde. Una caccia all’uomo è stata organizzata la notte scorsa dopo che l'uomo nero mascherato è stato notato aggirarsi attorno allo stadio comunale. Anche i carabinieri hanno partecipato alla "caccia" il cui esito però non è stato positivo. L’uomo nero ha fatto perdere le proprie tracce, dileguandosi tra palazzine in costruzione e la campagna, complice anche l’oscurità.

Ma in paese la paura cresce, e l’idea di istituzionalizzare delle ronde comincia a prendere piede. Su chi possa celarsi sotto gli abiti scuri dell’uomo mascherato resta un mistero. Probabilmente sarà un appassionato di horror: una sorta di omaggio reale a icone di film come Scream, Boogeyman o colto riferimento alla morte del Settimo Sigillo di Bergman. Così come non si conoscono le vere intenzioni dell’individuo mascherato: si tratta di un uomo violento e malefico o di un ragazzo inoffensivo e troppo fantasioso? Un piano per terrorizzare una tranquilla cittadina di provincia o una carnevalata? Le prossime notti potranno risolvere il rebus.