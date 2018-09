Catania, fermo al distributore con un chilo di marijuana

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato Gianluca Vaccarisi, 34 anni di Bologna ma residente ad Avola nel Siracusano perché trovato a bordo di un’autovettura, non di sua proprietà, con un chilogrammo di marijuana.

Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controllo l’autovettura di Vaccarisi mentre si trovava in sosta all’interno di un distributore di

carburante situato sull’asse dei servizi di Catania. L’uomo ha subito mostrato segni di nervosismo e così i militari hanno deciso di approfondire il controllo. Nel cofano posteriore c’erano due

buste di cellophane trasparenti all’interno delle quali vi era la sostanza stupefacente.

La marijuana sequestrata, destinata probabilmente al mercato siracusano, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, oltre 5.000 euro. Vaccarisi è stato rinchiuso, su disposizione della magistratura, agli arresti domiciliari fino al processo per direttissima al termine del quale è stata poi disposta la custodia

nel carcere di Piazza Lanza.