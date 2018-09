Catania, parcheggiatori abusivi nei pressi dell'Agenzia delle Entrate

Blitz anti parcheggiatori abusivi dei poliziotti del commissariato Borgo Ognina. Gli agenti, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine e con la collaborazione della Polizia Locale, hanno sanzionato 4 parcheggiatori abusivi per un importo totale di 4000 euro. Tutti e quattro lavoravano, ironia della sorte, nei pressi dell’Agenzia delle Entrate.

In Viale Marco Polo sono stati sanzionari due venditori ambulanti di frutta e verdura che occupavano un ampio spazio pubblico. Per loro multa da 9 mila euro e sequestro della merce. che è stata data in beneficienza alla Locanda del Samaritano.