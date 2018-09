Gela, l'ex sindaco Messinese ricorre al Tar contro la sfiducia

Gela. L’ex sindaco di Gela, Domenico Messinese, sfiduciato nei giorni scorsi, si gioca l’ultima carta per ritornare in municipio. L'ex primo cittadino ha presentato un ricorso al Tar di Palermo, contestando la legittimità della mozione di sfiducia che lo scorso 7 settembre l’ha messo alla porta, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del mandato. Nel ricorso sono contestate non solo le motivazioni addotte nella mozione - votata favorevolmente da 26 consiglieri su 28 presenti - ma anche la procedura che ha portato al voto finale. Al Comune di Gela da due giorni si è insediato il commissario straordinario Rosario Arena, nominato dal presidente della Regione Nello Musumeci.