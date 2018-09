"Sicily Histories", così videogame racconta e illustra l'Isola ai turisti

Per imparare a conoscere i beni culturali siciliani non ci sono solo le visite guidate e le Lonely Planet. La nuova frontiera del turismo culturale punta all'innovazione e mette insieme informazioni “classiche” con le tecnologie del videogioco. È l’idea che cinque catanesi tra i 24 e i 41 anni, hanno concretizzato nella realizzazione di un'app nella quale si fondono storytelling e gamification.

L’applicazione si chiama “Sicily Histories” ed è una “costola” di un’omonima start up nata due anni fa per la fruizione dei beni culturali siciliani. Fondata da cinque catanesi, Riccardo Bonina (amministratore unico), Luna Meli (project manager), Angelo Mangano (ingegnere), Luca Pappalardo e Giuseppe Sapienza (programmatori), la società è stata “premiata” con un finanziamento del ministero dei Beni culturali e del Turismo (nell’ambito del Pon Cultura e sviluppo) per creare l’applicazione mobile la quale - lanciata il 26 luglio scorso per Android e iOS - è stata già scaricata da 1.300 persone.

Funziona così. «All'interno di un’escursione - spiega Riccardo Bonina - creiamo una cornice narrativa in cui gli utenti scelgono uno dei personaggi che noi proponiamo e, in base al luogo in cui si trovano, devono compiere determinate azioni che daranno loro la possibilità di ottenere dei punti, raggiungere una posizione in classifica e vincere anche dei piccoli premi». I “personaggi” che coinvolgono il visitatore nel gioco di ruolo, non sono realmente esistiti, ma sono simbolici del periodo a cui fanno riferimento. Si va dai Romani al Medioevo, dal Barocco alla Sicilia garibaldina. Ecco allora il gladiatore Barca nell'Anfiteatro romano di Catania, lo studioso arabo Taahir a Savoca, Don Alejandro Caribas a Scicli, l’ancella greca a Morgantina, o l’ufficiale garibaldino al Palazzo Mirto di Palermo.

