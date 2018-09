Rapine ad omosessuali a Vittoria,si costituisce minorenne tunisino

RAGUSA - La Polizia di Stato ha arrestato a Ragusa un minorenne tunisino che avrebbe fatto parte della banda di rapinatori che colpiva giovani omosessuali dopo averli attirati in un parcheggio della zona industriale di Vittoria. Due componenti della banda erano stati arrestati lunedì scorso, mentre altri tre erano già finiti in manette il mese scorso. L'operazione è stata compiuta dalla Squadra Mobile e dagli agenti del Commissariato di Vittoria.

Il minorenne tunisino indagato per rapina, estorsione e lesioni aggravate, sarebbe stato tra i più attivi. E’ stato riconosciuto da cinque vittime come quello che li picchiava ed ingiuriava. Il ragazzo si è costituito presentandosi ai carabinieri di Acate non appena tornato dalla Francia, dove si era recato nell'agosto scorso molto probabilmente per far visita alla sorella prima che gli agenti della Polizia di Stato potessero notificargli una ordinanza di custodia cautelare.

Le ricerche del giovane si erano estese anche in Francia perché la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, considerata la gravità della condotta tenuta dal minorenne, aveva avanzato immediatamente una richiesta di estensione del mandato di cattura in ambito internazionale ed il Gip, accogliendo la richiesta del pm, aveva per lui disposto un mandato di arresto europeo. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere per i minorenni di Catania e ora attende di essere interrogato.