Agrigento, una maxi zuffa in strada: arriva la polizia, tutti negano rissa...

AGRIGENTO - Resa dei conti in strada tra due nuclei familiari a Villaseta, frazione di Agrigento. Per cause in via di accertamento sarebbero volati calci e pugni con almeno quindici persone coinvolte. Una donna di 42 anni è rimasta ferita alla testa ed è stata trasportata da personale del 118 Nell'ospedale San Giovanni di Dio.

Sul posto sono intervenute pattuglie della sezione Volanti della polizia e una gazzella dei carabinieri, ma al loro arrivo le persone trovate in strada hanno negato che vi fosse stata una rissa e nessuno dei contendenti ha sporto denuncia.