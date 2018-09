Paternò, rischia di morire 17enne investito da treno Circumetnea

CATANIA - Un ragazzo di circa 17 anni è stato investito a Paternò (Catania) da un treno della Ferrovia Circumetnea ed è stato ricoverato nell'ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni disperate. E’ accaduto stamane in contrada Giaconia. Non si conoscono né la dinamica dell’incidente, né le generalità del ragazzo: non aveva documenti ma solamente un telefono cellulare.

La vittima è stata soccorsa dal 118 ed è arrivata in ospedale con l’elisoccorso. Il giovane ha riportato un trauma cranico, lesioni interne e la frattura del bacino. E' entrato in ospedale in codice rosso. Dopo essere stato stabilizzato, è stato portato in sala operatoria per un intervento d’urgenza.