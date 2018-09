Ramacca, travolto dal torrente, soccorso e salvato dai carabinieri

I Carabinieri di Ramacca hanno salvato un uomo che rischiava di annegare dopo che la propria auto era stata travolta dalle acque del torrente Sbardasino che era esondato a cause della pioggia. A chiamare i militari sono stati alcuni automobilisti che hanno notato le difficoltà di un 60enne di Castel di Iudica che, mentre transitava con la propria autovettura lungo la Statale 288, a causa della violenta perturbazione che ha colpito la zona di Ramacca, è stato investito da un fiume di acqua e fango, creatosi per l’esondazione del torrente Sbardasino, finendo fuori strada.

I militari, resisi conto della gravità del fatto, poiché l’acqua continuava a salire di livello rischiando di far annegare l’uomo, hanno bloccato un escavatore transitante su quella strada, sono saliti a bordo del mezzo ed avvicinandosi all’autovettura del malcapitato gli hanno cinto una corda alla vita per poi issarlo sull’escavatore e portarlo in salvo.