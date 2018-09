Messina, sei chili di marijuana nei sacchetti imbevuti di profumo

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato agli imbarcaderi dei traghetti che collegano la Sicilia con la Calabria oltre 6 chili di marijuana. La droga era nascosta all’interno di due bagagli di passeggeri in transito, che sono stati tratti in arresto.

La sostanza stupefacente era abilmente nascosta in 6 involucri di cellophane, sigillati con nastro da imballaggio e imbevuti di profumo, nel tentativo di sfuggire ad un eventuale controllo dei cani antidroga. L’operazione è stata eseguita nel corso dei controlli effettuati dalle Fiamme Gialle sui mezzi in transito a Messina, grazie all’esperienza investigativa maturata dai finanzieri ed al prezioso ausilio dei cani anti droga. In tale ambito i militari hanno individuato e sottoposto a controllo due pullman provenienti dal Nord Italia, al cui interno sono stati rinvenuti, grazie al fiuto dei cani Sara e Dandy, i bagagli contenenti la sostanza stupefacente. I corrieri della droga, un uomo e una donna di origine africana, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente tradotti in carcere in attesa di giudizio.