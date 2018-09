Palermo, la scuola è sporca e i genitori chiamano i carabinieri

Sit-in davanti l’Istituto statale comprensivo 'Politeamà in via Pier della Vigna a Palermo. Decine di mamme si sono radunate davanti la scuola per protestare contro le cattive condizioni igieniche in cui i propri figli sono costretti a frequentare le lezioni. Sul posto ci sono diverse pattuglie dei carabinieri, è atteso anche l’arrivo del Nas.