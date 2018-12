Aeroporto di Catania, rampa partenze chiusa per un mese a partire da lunedì

La rampa partenze dell’aeroporto di Catania rimarrà chiusa da lunedì prossimo fino al 26 ottobre per consentire i lavori straordinari di riqualifica e impermeabilizzazione del tetto del Terminal A. Lo ha comunicato Sac, la società che gestisce i servizi aeroportuali a Fontanarossa.

I passeggeri e i loro accompagnatori che giungeranno in aeroporto a bordo dei propri mezzi potranno usufruire dei parcheggi P1 e P2, vicinissimi al Terminal A, per le operazioni di scarico dei bagagli e per i saluti. In entrambi i parcheggi i primi 15 minuti di sosta sono gratuiti.

Durante queste settimane di lavori straordinari potranno transitare dalla rampa partenze solo gli autobus pubblici e turistici, i mezzi delle forze dell’ordine e quelli di soccorso.

Inoltre, in alcuni giorni di ottobre, sarà impedito del tutto per consentire nell’area del cantiere l’installazione di una gru per la movimentazione dei materiali destinati al tetto.

Sac, ha anche annunciato la prossima istituzione di una Zona a Traffico Controllato che contribuirà notevolmente a mantenere scorrevole e ordinato il traffico nell’area aeroportuale.

L’intervento di riqualifica e impermeabilizzazione del tetto del Terminal A rientra nella programmazione del Piano triennale degli investimenti (2017-2020) che SAC ha concordato con Enac nel maggio 2017. I lavori sono eseguiti da SAC in autofinanziamento e il costo complessivo dell’opera, che include i costi di sicurezza per le maestranze, ammonta a poco più di 800 mila euro.