Meteo, in Sicilia ultimi piovaschi prima del ritorno del bel tempo

3bmeteo.com ha comunicato le previsioni del tempo sull'Italia per oggi e per i prossimi giorni. Vediamole insieme:

OGGI SABATO 22 SETTEMBRE al Nord instabile sul Nordest con piogge e temporali in graduale attenuazione dalla sera. Più sole altrove con nubi in aumento serale. Temperature in calo, massime tra 24 e 29. Al Centro bel tempo prevalente seppur con qualche disturbo sull'alta Toscana e diurno in Appennino ma senza fenomeni degni di nota. Temperature stabili, massime tra 27 e 30. Al Sud ancora qualche piovasco in Sicilia, in esaurimento serale; poco nuvoloso altrove con locale instabilità diurna sui monti. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 29

DOMANI DOMENICA 23 SETTEMBRE al Nord qualche nube al mattino seguita da ampi spazi soleggiati al pomeriggio. Peggiora tra sera e notte a partire dalle zone alpine. Temperature in calo, massime tra 23 e 27. Al Centro qualche addensamento irregolare al mattino sull'Adriatico, più sole dal pomeriggio con innocui addensamenti sui rilievi appenninici. Temperature in calo, massime tra 24 e 29. Al Sud soleggiato salvo locali addensamenti sui rilievi appenninici con isolati piovaschi sulle interne siciliane. Temperature stabili, massime tra 25 e 29.

LUNEDI' 24 SETTEMBRE al Nord nel complesso soleggiato salvo variabilità al mattino sul Nordest con locali e isolato fenomeni in assorbimento per il pomeriggio. Temperature in ascesa, massime tra 24 e 28. Al Centro al mattino nubi irregolari sul Tirreno, pomeriggio con molti temporali sulla dorsale in locale estensione serale alle coste laziali. Temperature in calo, massime tra 23 e 27. Al Sud nuvolosità irregolare su Campania, Molise e Puglia con qualche temporale nel pomeriggio, buono altrove. Temperature stabili, massime tra 25 e 29.