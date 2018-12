Modica. Un ragazzino di quattordici anni, Jacopo Palazzolo, è morto in seguito alle ferite procurategli dalle corna di un bovino.

La tragedia è accaduta nel tardo pomeriggio di ieri a Frigintini.

Jacopo era un ragazzino dedito allo studio, alla famiglia e nel tempo libero aiutava il padre, proprietario di un’azienda agricola nella zona.

Ed è stato proprio uno dei bovini di proprietà del padre che lo ha attaccato e ucciso. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto in contrada Palazzelle Scalonazzo. Jacopo è stato immediatamente soccorso dai medici del 118 arrivati con l’ambulanza attrezzata dove è stato intubato. Questo, ha consentito al ragazzo di arrivare in vita all’ospedale Maggiore di Modica dove è stato ricoverato con urgenza in Rianimazione. Inutili i tentativi di salvarlo. Le gravi ferite riportate al petto e all’addome non hanno lasciato scampo a Jacopo morto poco dopo le 19. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente