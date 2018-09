RAGUSA - Un 62enne romeno è stato trovato morto in strada in contrada Bruscè, a Ragusa, ieri sera. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato travolto e ucciso da un’auto pirata il cui conducente sarebbe poi scappato senza prestare soccorso alla vittima. A trovare l’uomo agonizzante sono stati alcuni automobilisti che hanno chiamato i soccorsi, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.